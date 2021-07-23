Президент Садыр Жапаров назначил своих полномочных представителей в регионах. Об этом сообщила пресс-служба президента 22 июля.

Жапаров сменил только главу Ошской области. Представители остальных областей остались на своих местах:

Бакытбек Нарбеков — назначен полномочным представителем президента по Таласской области;

Эркин Тентишев — назначен представителем по Чуйской области;

Абдикарим Алимбаев — назначен представителем по Баткенской области;

Сабыркул Ашимбаев — назначен полномочным представителем по Нарынской области;

Мирбек Кожоев — назначен представителем по Иссык-Кульской области;

Абсаттар Сыргабаев — назначен полномочным представителем президента по Джалал-Абадской области.

Полномочным представителем по Ошской области назначен Зиядин Жамалдинов. Бывший глава области Жарасул Абдураимов стал заместителем министра экономики и финансов Акылбек Жапарова.

Чем займутся полпреды президента

Президент Садыр Жапаров 15 июля подписал указ «О полномочном представителе президента Кыргызской Республики в регионах».

Он реорганизовал институт полномочных представителей правительства в регионах — они заменили областных полпредов правительства. Обязанности у новоиспеченных полпредов президента остаются прежними.

Однако полномочные представители напрямую будут подчиняться президенту, который возглавляет исполнительную ветвь власти, включая председателя кабинета министров.