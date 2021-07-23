Президент Садыр Жапаров назначил своих полномочных представителей в регионах. Об этом сообщила пресс-служба президента 22 июля.
Жапаров сменил только главу Ошской области. Представители остальных областей остались на своих местах:
- Бакытбек Нарбеков — назначен полномочным представителем президента по Таласской области;
- Эркин Тентишев — назначен представителем по Чуйской области;
- Абдикарим Алимбаев — назначен представителем по Баткенской области;
- Сабыркул Ашимбаев — назначен полномочным представителем по Нарынской области;
- Мирбек Кожоев — назначен представителем по Иссык-Кульской области;
- Абсаттар Сыргабаев — назначен полномочным представителем президента по Джалал-Абадской области.
Полномочным представителем по Ошской области назначен Зиядин Жамалдинов. Бывший глава области Жарасул Абдураимов стал заместителем министра экономики и финансов Акылбек Жапарова.
Чем займутся полпреды президента
Президент Садыр Жапаров 15 июля подписал указ «О полномочном представителе президента Кыргызской Республики в регионах».
Он реорганизовал институт полномочных представителей правительства в регионах — они заменили областных полпредов правительства. Обязанности у новоиспеченных полпредов президента остаются прежними.
Однако полномочные представители напрямую будут подчиняться президенту, который возглавляет исполнительную ветвь власти, включая председателя кабинета министров.