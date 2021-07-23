Пресс-служба МЧС 23 июля сообщила, что в Чуйской области по трассе Бишкек — Нарын — Торугарт произошло ДТП.

Фото: Пресс-служба МЧС

По данным ведомства, авария произошла примерно в 21:20. В селе Нур столкнулись Honda Stepwgn и Mitsubishi Pajero. На место ДТП приехали спасатели, которые вытащили пострадавших из автомобилей.

В результате ДТП скончались четыре человека, еще пятеро получили травмы различной степени. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

По информации УОБДД Чуйской области, после ДТП в больнице скончались еще два человека. Также сообщается, что водитель Mitsubishi 1975 года рождения был алкогольном опьянении.

Факт зарегистрировали в ЕРПП Кеминского района Чуйской области.