Общественная деятельница Ассоль Молдокматова на своей странице в фейсбук 22 июля сообщила, что скандал вокруг тундука, демонтированного с мемориала писателя Чингиза Айтматова, разрешен.

Молдокматова рассказала, что вопрос мемориального комплекса обсудил сын писателя Аскар Айтматов с госсекретарем Чолпонбеком Абыкеевым.

«Представители власти выразили сожаление по поводу произошедшего и принесли извинения за то, что исполнители приступили к реконструкции могилы Айтматова, предварительно не поставив в известность и не получив согласия от Аскара Айтматова, хотя он является заказчиком проекта и мемориальный комплекс был построен на его личные средства», — сказала Молдокматова.

По ее словам, Айтматов считает, что тундук нужно вернуть на его первоначальное место на постамент над могилой писателя.

«Сын писателя готов рассмотреть варианты приподнятия тундука над могилой, но только в том случае, если это не нанесет ущерб общей композиции комплекса Айтматова», — сообщила она.

После встречи представители администрации президента и Айтматов решили установить тундук обратно и подготовить несколько вариантов приподнятия тундука.

Госсекретарь Абыкеев, также подтвердил в интервью телеканалу «ЭлТР», что тундук установят на прежнее место, но поднимут чуть выше.

По словам Абыкеева во многих произведениях Айтматова отмечается, что тундук — это святая вещь.

«У общественности было мнение, что тундук не должен лежать на земле и чтобы это исправить без согласования семьи убрали тундук. Мы сейчас договорились с семьей Айтматова вернуть тундук на место. Он также не против, чтобы тундук немного подняли», — сказал Абыкеев.

Тундук с мемориала Айтматова убрали еще 18 июля. Тогда она рассказала, что о демонтаже тундука ей сообщил сын писателя Аскар Айтматов, добавив, что с ним это решение не согласовали.

Позже министерство культуры сообщило, что комплекс находится на плановом ремонте. В ведомстве добавили, что тундук убрали, чтобы приподнять выше, ссылаясь на «плохую примету».

Аскар Айтматов также и сам побывал на мемориале писателя и заявил, что тундук с могилы не демонтировали, а просто выбросили на землю возле комплекса.