Представитель боевиков «Талибан»* Забиулла Муджахед 22 июля заявил «РИА новости», что движение контролирует 90% границ Афганистана.

*«Талибан» — радикальное исламское движение, признанное в Кыргызстане террористическим.

По его словам, «Талибан» взял под контроль рубежи с большинством стран, с которыми граничит Афганистан, в том числе все районы граничащие с Таджикистаном и большую часть границы Узбекистаном.

«Граница с Туркменистаном и граница с Ираном и Пакистаном — за исключением нескольких небольших участков — также полностью под нашим контролем […] Граница Таджикистана полностью находится под нашим контролем от Бадахшана до Тахара и Кандура. Большая часть границы Афганистана с Узбекистаном также находится под контролем талибов, только Хайратан в провинции Кальдар — под контролем Кабула», — сказал он.

Что происходит в Афганистане?

Ситуация с радикальными боевиками «Талибан» в Афганистане ухудшилась в мае 2021 года сразу после того как США и их союзники начали вывод своих войск из Афганистана.

По данным июньского доклада Совета Безопасности ООН, за несколько недель движение взяло под контроль 50-70% территории Афганистана вне крупных городов и 57% районных центров.

За это время конфликт получил резонанс во всем мире. На него также обратили внимание и страны, граничащие с Афганистаном — Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Таджикистан и Узбекистан в конце июня начали укреплять свои границы с Афганистаном. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон поручил мобилизовать 20 тысяч военных для укрепления госграниц. Таджикистан также обратился к членам ОДКБ за поддержкой в укреплении границ.

Узбекистан в конце июня после активизации боевиков «Талибана» в Афганистане объявил о начале проверки боевой готовности своих войск. Минобороны республики также заявило о проведении крупных тактических учений в ближайшее время.

Затем, 8 июля, глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что таджикской стороне окажут поддержку в случае необходимости, так как обе страны входят в ОДКБ.

А 22 июля в Таджикистане прошло однодневное войсковое учение «Марз -2021». В нём по всей стране приняли участие более 100 тысяч солдат и офицеров силовых структур, а также порядка 130 тысяч резервистов национальной армии.

Сами учения транслировались по всем таджикским государственным телеканалам и радио. Президент страны Эмомали Рахмон в своем выступлении сказал, что такие масштабные воинские учения проводятся впервые в истории за годы независимости Таджикистана и связаны они с обострением обстановки в соседнем Афганистане.