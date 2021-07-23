Предприниматель и экс-глава Министерства сельского хозяйства Тилек Токтогазиев на своей странице в фейсбук озвучил мнение о том, что президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев «не могут поделить власть».

Токтогазиев считает, что по этой причине окружение Ташиева и Жапарова в замешательстве и не знает кого слушать.

«Если Жапаров выступает с одной позицией, Ташиев дает пресс-конференции, как будто принимает на себя роль президента, а иногда выступает против позиции Жапарова», — считает Токтогазиев.

В пример этому он привел недавние выборы в местные кенеши, где партия «Мекенчил», которую связывают с Жапаровым, не стала участвовать. А партия «Ата-Журт Кыргызстан», основанную Ташиевым, возглавила местные кенеши «во многих местах».

«Жапарову и его окружению ситуация, конечно, не понравилась. Именно поэтому они вводят в новые законы правила назначения айыл окмоту и мэров», — написал он.

Бывший министр также считает, что президентская политика, где он за все отвечает «приведет нашу страну в большую пропасть». А чтобы этого избежать необходимо правильное разделение труда и ответственности.

По мнению Токтогазиева, Жапаров и Ташиев «завидуют друг другу» и уже начали рушить давно сложившуюся систему местного самоуправления.

«Да, было много ошибок, но главное направление было правильным. Постепенно миграция улучшилась. Как будто они отворачиваются от пути вперед и назад на 20 лет назад», — добавил он.

В заключении Токтогазиев написал, что Жапаров и Ташиев должны договорится о том, что из них уйдет из политики «противном случае это приведет к тому, что двое друзей “гигантов”, могут полностью разрушить систему управления в Кыргызстане».

Тилек Токтогазиев предприниматель. После смены власти в октябре 2020 года его назначили главой минсельхоза. Он проработал на этой должности до февраля 2021 года.

Тогда Комитет парламента по госустройству одобрил состав правительства главы кабинета министров Улукбека Марипова, в котором Токтогазиева не было.

Во время парламентских выборов, прошедших в октябре 2020 года Токтогазиев баллотировался в составе партии политика Омурбека Текебаева «Ата Мекен». Позже он вышел из партии, но уже 23 июля 2021 года стало известно, что Токтогазиев снова вошел в ряды «Ата Мекен».