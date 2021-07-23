Вакцинация англо-шведским препаратом AstraZeneca в регионах Кыргызстана начнётся со следующей недели — к началу августа. Об этом сообщили в минздраве.

В ведомстве отметили, что сейчас идет работа по доставке вакцин.

Распределение вакцины AstraZeneca по регионам пройдет в следующем порядке:

Ош – 2 тыс. доз;

Чуйская область – 10 тыс. доз;

Джалал-Абадская область – 4 тыс. доз;

Иссык-Кульская область – 4 тыс. доз;

Нарынская область – 2 тыс. доз;

Таласская область – 2 тыс. доз;

Баткенская область – 2 тыс. доз;

Ошская область – 4 тыс. доз.

Препарат пока доступен только в Бишкеке в количестве 10 тысяч доз. Её можно получить в Центрах семейной медицины № 2, 3, 5, 7, 15 и в поликлинике для студентов.

Вакциной AstraZeneca могут привиться все желающие старше 18 лет. Интервал между 1-й и 2-й дозами должен составлять 4–12 недель.

Вакцину AstraZeneca англо-шведского производства Кыргызстан получил 17 июля в виде гуманитарной помощи от Азербайджана. Препарат доставили в количестве 40 тысяч доз.

Кампания по вакцинации началась по Кыргызстану в конце марта 2021 года. Однако активная стадия вакцинации населения началась лишь в июле после того как в страну доставили вторую партию китайской вакцины Sinopharm и на фоне третьей волны коронавируса.

Сейчас для кыргызстанцев доступны три вида вакцин: китайская Sinopharm, российская Sputnik V и англо-шведская AstraZeneca.

По данным минздрава, на 23 июля по всей стране вакцинировали 436 тысяч человек. Из них первую дозу вакцины получили 330 тысяч человек.

По данным минздрава, на 23 июля было выявлено 1127 новых случая заражения COVID-19. Скончалось за все время пандемии 2227 пациентов.

Над материалом работала Жаныл Умуралиева.