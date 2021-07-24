Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву сообщили о подозрении в организации массовых беспорядков на площади Ала-Тоо 9 октября 2020 года. Его адвокат Замир Жоошев написал об этом на своей странице в фейсбуке.

Замир Жоошев.

По его словам, уведомление Атамбаеву вручили две недели назад. В нем указано, что бывший президент, вступив в предварительный сговор с Омурбеком Бабановым, Фаридом Ниязовым, Темирланом Султанбековым, Канатом Сагымбаевым и другими пришел на площадь Ала-Тоо с целью захвата власти.

Жоошев опубликовал выдержку из этого документа. В нем говорится, что группа людей, собравшаяся у Дома правительства, «направляла свои действия на стабилизацию общественно-политической ситуации, недопущению мародёрств и нарушений общественного порядка, призывала к приходу в правовое поле и недопущению других массовых беспорядков».

«Алмазбек Атамбаев подогревал в толпе негативный и агрессивный настрой, что привело к массовым дракам на площади Ала-Тоо с собравшейся возле здания правительства группой людей, повлекшие за собой массовые беспорядки с применением огнестрельного оружия, камней, осколков тротуарной плитки и других подручных предметов», — заявили в этом документе.

Замир Жоошев отметил, что на самом деле в тот день на участников митинга на площади «Ала-Тоо» напали участники второго митинга, который проходил у Дома правительства.

«Позже Омурбек Текебаев и Омурбек Бабанов заявили, что за беспорядками во время митингов 9 октября стоит экс-президент Сооронбай Жээнбеков», — написал он.

Так, Жоошев подал ходатайство в ГСУ МВД о допросе Бабанова и Текебаева, а также о необходимости снятия неприкосновенности с экс-президента Сооронбая Жээнбекова для проведения необходимых следственных мероприятий с его участием. Но он считает, что следственная группа не проводила никаких работ в этом направлении.

Дела в отношении Атамбаева

В ноябре 2020 года Верховный суд отменил приговоры Первомайского райсуда и Бишкекского горсуда в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Эти инстанции признали его виновным в коррупции при незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Тогда пресс-служба Верховного суда сообщила, что дело направили на новое рассмотрение в Первомайский райсуд Бишкека.

Также известно, что Атамбаев проходит также делу о реконструкции ТЭЦ Бишкека, строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» и событиях в селе Кой-Таш при штурме его дома спецназом ГКНБ.

Жоошев ранее не раз заявлял о том, что суд должен отпустить Атамбаева из колонии, так как дело по Батукаеву отправили на пересмотр.

По словам юриста, по другим уголовным делам, где Атамбаев проходит фигурантом, суд не применял никаких решений о мере пресечения и поэтому Атамбаева должны были выпустить из колонии.

Однако количество дел в отношении Атамбаева только увеличивается. Так, после похищения президента лицеев «Сапат» Орхана Инанды спецслужбами Турции, Атамбаева обвинили в незаконной выдаче паспортов турецким гражданам.