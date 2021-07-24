Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли 11 пациентов с COVID-19. Восемь человек скончались в Бишкеке, двое — в Джалал-Абадской области и один в Чуйской области.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 238 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 1 147 человек. Больше всего случаев зафиксировано в столице.

Бишкек — 661;

Чуйская область — 153;

Баткенская область — 73;

Джалал-Абадская область — 95;

Иссык-Кульская область — 52 ;

Ошская область — 59;

Ош — 8;

Таласская область — 20;

Нарынская область — 26.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 156 152 случая заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 1 306 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 133 444 пациента.

За сутки среди медиков выявили 31 новых случая заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 6 326 медработников, из которых выздоровели всего 5 576.

Также штаб сообщил, что на 24 июля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 4 143 пациента, из них 236 человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 15 060 человек лечатся амбулаторно.

Кроме того, замминистра здравсоцразвития Джалалидин Рахматулаев на брифинге отметил, что на 24 июля в Кыргызстане вакцину получили более 330 тысяч человек.