Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли 11 пациентов с COVID-19. Восемь человек скончались в Бишкеке, двое — в Джалал-Абадской области и один в Чуйской области.
По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 238 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 1 147 человек. Больше всего случаев зафиксировано в столице.
- Бишкек — 661;
- Чуйская область — 153;
- Баткенская область — 73;
- Джалал-Абадская область — 95;
- Иссык-Кульская область — 52 ;
- Ошская область — 59;
- Ош — 8;
- Таласская область — 20;
- Нарынская область — 26.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 156 152 случая заражения коронавирусом.
Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 1 306 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 133 444 пациента.
За сутки среди медиков выявили 31 новых случая заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 6 326 медработников, из которых выздоровели всего 5 576.
Также штаб сообщил, что на 24 июля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 4 143 пациента, из них 236 человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 15 060 человек лечатся амбулаторно.
Кроме того, замминистра здравсоцразвития Джалалидин Рахматулаев на брифинге отметил, что на 24 июля в Кыргызстане вакцину получили более 330 тысяч человек.