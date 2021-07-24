Посольство Кыргызстана в России ответило на заявление депутата Айбека Осмонова о массовых депортациях и выдворениях кыргызстанцев из страны.

В ведомстве заявили, что массовых депортаций не наблюдается. Выдворяют только тех, кого освобождают из мест лишения свободы и тех, кто представляет угрозу национальной безопасности России.

В диппредставительстве сослались на указ президента России Владимира Путина от 15 июня, согласно которому иностранцев и лиц без гражданства не будут выдворять до 30 сентября в связи с COVID-19.

По данным посольства, за июль со всех регионов России было выдворено всего 18 граждан Кыргызстана. Еще девять человек ожидают выдворения и один ждет решение суда.

Кроме этого, еще 65 кыргызстанцев находятся в спецприемнике по делу о массовой драке в Кузьминках. Следствие по этому делу продолжается.

«Данный вопрос находится на контроле Посольства и принимаются все необходимые меры по защите прав граждан Кыргызстана», — говорится в сообщении.

Ранее депутат Айбек Осмонов в Жогорку Кенеше заявил, что каждый день из России депортируют около 200-300 кыргызстанцев. Он был недоволен работой дипломатов.

«Задерживают по разным причинам. Каждый день депортируют. Мигранты жалуются, что дипломатические службы Кыргызстана не помогают и не решают их проблемы. Они нужны только, когда переводят деньги», — возмущался депутат.

Массовая драка в Кузьминках

В Москве в районе Кузьминки 11 июля произошла массовая драка между мигрантами из Центральной Азии.

По информации СМИ, в драке в районе Кузьминки участвовали мигранты из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, а также из Туркменистана и Азербайджана. В больницу с ножевыми ранениями доставили несколько пострадавших.

По данным издания «РенТВ», причиной драки стало то, что два уроженца Кыргызстана 11 июля получили ножевые ранения в районе Химки, а их друзья хотели отомстить другим мигрантам. В результате драка в одном из московских районов переросла в массовую потасовку.

Посольство Кыргызстана в Москве заявило, что распространяемая информация в социальных сетях о причинах возникновения конфликта на межнациональной почве не соответствует действительности.

Всего, по разным оценкам в массовой драке участвовали около 180-200 мигрантов.

14 июля полиция Москвы сообщила, что ряд участников массовой драки в Кузьминках по решению суда будут выдворены из России с наложением штрафа, а также ряду лиц запретят въезд в страну.

По их данным, в день драки в участок доставили 103 человека, участвовавших в конфликте.

Представитель МВД Кыргызстана в России Нурлан Жанбаев в интервью изданию «Азаттык» рассказал, что в числе доставленных в полицию более 70 кыргызстанцев.