Пресс-служба Погранслужбы Кыргызстана сообщила, что 24 июля на границе с Таджикистаном в местности Кум-Мазар Баткенского района произошел конфликт с применением оружия.

По данным ведомства, жители приграничного таджикского села без согласования с кыргызской стороной начали проводить «мероприятия по очистке песка с участка». На место приехали пограничники Кыргызстана и представители местных органов власти.

Сообщается, что они потребовали прекратить работы, но таджикская сторона не выполнила требование.

«Более того, граждане Таджикистана попытались избить гражданина Кыргызстана. Далее словесная перепалка между жителями обеих стран переросла в драку и закидывание камнями в друг друга», — отметили в Погранслужбе ГКНБ Кыргызстана.

По данным службы, во время конфликта пограничники Таджикистана начали стрелять в кыргызстанцев. Тогда кыргызские пограничники открыли ответный огонь.

«В результате перестрелки раненых и пострадавших с кыргызской стороны нет», — сообщили в Погранслужбе.

При этом граждане Таджикистан заявили «Радио Озоди», что первыми открыли огонь кыргызские пограничники. Сообщается, что что в результате инцидента 19-летний таджикский пограничник Шухрат Курбонов получил ранение в правую ногу. Он госпитализирован в больницу Исфары.

По данным таджикских СМИ, на место происшествия прибыли глава Баткенского района и руководство Исфары.

В Погранслужбе Кыргызстана также сообщили, что в местности Кум-Мазар проходит встреча пограничных представителей сторон с участием местных органов власти и правоохранительных органов.

Обстановка характеризуется как стабильная.

Приграничный конфликт

На границе Кыргызстана и Таджикистана с 29 апреля по 1 мая произошел вооруженный конфликт. По предварительным данным, причиной конфликта послужила установка видеокамер на водозаборе «Головной» таджикской стороной.

В результате вооруженного конфликта со стороны Кыргызстана погибли 36 человек и пострадали 154 человека. Власти Таджикистана сообщили о 19 погибших таджикистанцев и 87 раненых.

В Баткенской области были сожжены и разрушены более ста домов, три пограничных поста, две школы, один детсад, одно медучреждение, здание милиции, десять заправочных станций, восемь магазинов, четыре торговых точки, четыре соцобъекта и пять других государственных зданий. Некоторые поселения были полностью разрушены.

Сожженные дома, магазины и школа. Фоторепортаж из приграничного разрушенного села Максат

Об окончательном прекращении огня стороны договорились 1 мая после переговоров правительственных делегаций. 3 мая Кыргызстан и Таджикистан завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации. В тот же день власти двух стран сообщили о возбуждении уголовных дел и обвинили друг друга в начале конфликта.