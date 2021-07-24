Пресс-служба УВД Свердловского района Бишкека сообщила, что милиция задержала двух подозреваемых в организации финансовой пирамиды «Асыл Айымдар фонду».

По данным милиции, к ним обратились жители Бишкека и Чуйской области с заявлением о том, что несколько женщин путем обмана завладели их деньгами.

Уточняется, что подозреваемые разработали «мнимое движение по искоренению бедности» под названием «Асыл Айымдар фонду» и обещали высокую прибыль тем, кто вложит деньги в их фонд. В милиции отметили, что задержанные использовали WhatsApp, чтобы завладеть доверием граждан.

По данным УВД, пострадавшие отправляли деньги на абонентские номера путем безналичного перевода. Получив деньги, женщины скрылись.

Начато досудебное производство по статье «Мошенничество». По этому делу задержаны гражданки Б.Ч. 1986 года рождения и Б.М. 1974 года рождения. Их водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Милиция просит граждан, пострадавших от действия злоумышленников и владеющих какой-либо информацией, сообщить в УВД Свердловского района.