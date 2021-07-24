В Караколе пасмурно – хмурое небо говорит о скором дожде. Из ветхих окон довольно старого с виду дома доносится детский плач. Маргарита берет на руки десятимесячного сына, который заполз на небольшую кухню с темными стенами, и с улыбкой на лице целует его. Вскоре ребенок успокаивается.

«Нас здесь лишают возможности пить чистую воду», — вздыхает она, бросая взгляд на мутную воду в баночке.

Маргарита наливает воду из кухонного крана в прозрачный электрочайник – тот заполняется сероватой мутной жидкостью.

«Вот эту воду нам поставляют, это называется питьевой водой в Караколе. На самом деле, это техническая вода. Ее использовать для питья просто невозможно».