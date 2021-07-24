Кыргызская спортсменка по пулевой стрельбе Каныкей Кубанычбекова 24 июля выступила на Олимпийских играх в Токио. Она заняла 48-е место.
Всего в состязаниях по стрельбе из пневматической винтовки участвовали 50 спортсменок.
Кубанычбекова набрала 612,8 очков. Однако для выхода в финал нужно было набрать 628,5 очков.
В итоге в финал вышли восемь участниц. Золото выиграла спортсменка из Китая, серебро получила Россия, а бронзу — Швейцария.
Также 24 июля состоится заплыв кыргызстанского спортсмена Дениса Петрашова на 100 метров. Он был первым кыргызским спортсменом, получившим лицензию на Олимпиаду в Токио. Петрашов выступит на дистанциях в 100 и 200 метров брассом.
Всего из Кыргызстана лицензию на участие в Олимпийских играх получили 16 спортсменов.