Кыргызская спортсменка по пулевой стрельбе Каныкей Кубанычбекова 24 июля выступила на Олимпийских играх в Токио. Она заняла 48-е место.

Каныкей Кубанычбекова.

Всего в состязаниях по стрельбе из пневматической винтовки участвовали 50 спортсменок.

Кубанычбекова набрала 612,8 очков. Однако для выхода в финал нужно было набрать 628,5 очков.

В итоге в финал вышли восемь участниц. Золото выиграла спортсменка из Китая, серебро получила Россия, а бронзу — Швейцария.

Также 24 июля состоится заплыв кыргызстанского спортсмена Дениса Петрашова на 100 метров. Он был первым кыргызским спортсменом, получившим лицензию на Олимпиаду в Токио. Петрашов выступит на дистанциях в 100 и 200 метров брассом.

Всего из Кыргызстана лицензию на участие в Олимпийских играх получили 16 спортсменов.