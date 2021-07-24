Пресс-служба администрации президента сообщила, что Садыр Жапаров подписал указ «Об утверждении Концепции о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности».

Отмечается, что концепция принята на пять лет с 2021 по 2026 год.

Жапаров поручил кабинету министров за три месяца разработать и утвердить план мероприятий по реализации концепции, обеспечить финансирование и широкое информирование граждан об этой концепции.

В конце июня в минобразования рассказали, как о проделанной работе по реализации пунктов указа президента «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности».

В ведомстве сообщили, что минобразования запланировало проводить классные часы, игры и конкурсы для родителей, а также санитарные дни — там поднимут вопрос гигиены и сексуального воспитания среди детей.

Кроме этого, минобразования поставило перед собой задачу — воспитывать детей традиционным культурным, духовно-нравственным и семейным ценностям.

Что за концепция духовно-нравственного развития?

Президент Садыр Жапаров подписал указ о разработке концепции «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности» в январе 2021 года. Это был первый его указ на посту избранного президента.

Согласно указу, участвовать в реализации Концепции должны были разные структуры — от кабинета министров до журналистов.

Планируется, что концепция должна «укрепить одно из направлений внутренней политики — воспитание граждан через усвоение ими высоких моральных норм, традиционных семейных и общественных ценностей, здорового образа жизни, приобщение к системе общих человеческих ценностей, отражающих богатство, своеобразие и единство культур народов Кыргызстана».

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Однако правозащитные организации и гражданское общество раскритиковали указ Жапарова. По их мнению, введение абстрактных ценностей в область прав человека может привести к усилению репрессий против гражданского общества и СМИ.

Введение такой концепции власти страны обосновывают «кризисом духовно-нравственных ориентиров во всем мире».

С критикой концепции также выступил депутат Дастан Бекешев. По его словам, концепция не сработает.

«Все станет формальным: планы, поручения, отчеты, тонны бумаг, изменение концепции, а в итоге перевыполнение планов. И целей по построению «общества с морально-нравственными ценностями» можно достичь и без этого», — написал он на своей странице в фейсбук.

Бекешев добавил, что в мировой истории «ни одни ценности не прижились в обществе, пока руководитель или двигатель ценностей сам не жил по требуемым нормам».