Международный Олимпийский комитет отреагировал на то, что кыргызские спортсмены были без масок во время церемонии открытия Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщило японское издание The Mainichi.

По их данным, директор МОК Кристофер Дуби 24 июля на пресс-конференции предупредил атлетов, что они могут понести наказание за игнорирование противокоронавирусных мер.

Согласно протоколу спортсмены должны носить маски всегда, за исключение тренировок и соревнований.

На церемонии открытия делегация Кыргызстана, Таджикистана и два знаменосца Пакистана были без масок. По данным издания Reuters, это вызвало возмущение среди пользователей соцсетей.

Это все произошло на фоне массовых протестов против проведения Олимпийских игр в Токио. Тысячи японцев вышли на улицы с плакатами «Нет Олимпиаде», «Отдайте деньги на борьбу с коронавирусом, а не на Олимпиаду».