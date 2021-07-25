Президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сфотографировались в обнимку на природе. Фотографии опубликовал Откурбек Рахманов, гендиректор телеканала «Регион», который связывают с Ташиевым.

Фото: Откурбек Рахманов.

Он подписал фотографии «Ырыс алды ынтымак», что означает «Есть согласие — есть и счастье».

Незадолго до этого в некоторых СМИ начала распространяться информация о том, что Жапаров и Ташиев находятся в ссоре.

Кроме этого, экс-глава минсельхоза Тилек Токтогазиев заявил, что президент и глава ГКНБ не поделили власть.

Он считает, что Жапаров и Ташиев должны договорится о том, что из них уйдет из политики «противном случае это приведет к тому, что двое друзей “гигантов”, могут полностью разрушить систему управления в Кыргызстане».

Отношения Жапарова и Ташиева

Ташиев и Жапаров являются давними соратниками и сооснователями партии «Мекенчил», которая в 2020 году впервые участвовала в парламентских выборах. Также они прошли вместе в Жогорку Кенеш в 2010 году под флагами партии «Ата-Журт».

Друзья прошли вместе еще один яркий момент — в 2012 году их задержали после попытки перелезть через забор Белого дома во время митинга за национализацию «Кумтора». Тогда с ними на скамье подсудимых также находился нынешний спикер парламента Талант Мамытов.

Судебные процессы над членами партии «Ата-Журт» длился больше года. В итоге, они были приговорены к полутора годами лишения свободы, но политиков вскоре освободили из-за того, что те провели восемь месяцев в СИЗО, где один день заключения засчитывается за два.

Однако в 2013 году во время протестов в Караколе Жапаров и его сторонники захватили в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмилбека Каптагаева. Хотя Жапаров отрицал это, но власти все равно открыли дело на него, а сам политик был вынужден покинуть страну. Спустя четыре года Жапаров все же вернулся в Кыргызстан и сразу же попал в СИЗО ГКНБ.

Сторонники Жапарова, в том числе и сам Ташиев, освободили его из колонии поселения в ночь с 5 на 6 октября на фоне протестов после парламентских выборов. Уже через десять дней после этого Жапаров стал и.о. президента и назначил своего соратника главой ГКНБ. Тогда лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев назвал Ташиева «дос-секретарем», отметив особую связь друзей.

«Садыр для меня — большой человек. Садыр для меня любимый друг, которого я нашел в своей жизни. Я думаю, что мы с Садыром осуществим наши планы, что мы изменим жизнь народа, послужим ему, по-другому построим государство, повысим уважение к Кыргызстану и приведем народ к хорошей жизни. Даст Бог, наша дружба с Садыром, наши с ним отношения продлятся вечно. Нас может разлучить лишь Аллах — никакая власть, богатство, конфликты нас не разлучат», — сказал Ташиев в декабре 2020 года.

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