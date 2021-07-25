Кыргызский пловец Денис Петрашов 24 июля на Олимпийских играх в Токио занял 27-е место в плавании брассом на 100 метров.

Петрашов смог стать третьим в своем заплыве. Его результат 1 минута 0,23 секунды. Это новый рекорд Кыргызстана на такой дистанции.

Однако этого оказалось недостаточно, чтобы пройти в полуфинал.

Денис Петрашов был первым кыргызским спортсменом, получившим лицензию на Олимпиаду в Токио. Петрашов выступит на дистанциях в 100 и 200 метров брассом.

Он уже участвовал в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Петрашов — чемпион Азии по плаванию 2019 и 2017 годов. В январе 2020 года он получил серебро на турнире по плаванию в Женеве — CIG Challenge.