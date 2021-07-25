Кыргызский фехтовальщик Роман Петров на Олимпийских играх в Токио проиграл спортсмену из Японии Масаро Ямадо.

По итогам жеребьевки в 1/32 финала соперником Петрова был корейский спортсмен Сегеон Ма. Поединок выиграл кыргызстанец со счетом 15:7 и вышел в следующий раунд.

В 1/16 финала Петров встретился с чемпионом Азии по фехтованию 2019 года Масару Ямадо.

В первом раунде поединок завершился в пользу Ямадо 4:2. Во втором — Петров сумел сравнять счет 10:10, но на последних минутах японец набрал еще два балла и вышел вперед 12:10.

В итоге бой завершился со счетом 15:13 в пользу японца.