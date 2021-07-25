Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли одиннадцать пациентов с COVID-19.

Бишкек — 6;

Таласская область — 2;

Иссык-Кульская область — 2;

Баткенская область — 1.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 249 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Также за сутки выявили 995 новых случаев заражения коронавирусом.

Бишкек — 542;

Чуйская область — 178;

Жалал-Абадская область — 79;

Баткенская область — 60;

Иссык-Кульская область — 48;

Ошская область — 29;

Таласская область — 24;

Нарынская область — 21;

Ош — 14.

Всего за время пандемии в Кыргызстане выявили 157 147 случаев заражения COVID-19.

Штаб сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 1 688 человек. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 135 132 пациентов.

За сутки среди медиков выявили 17 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 6 343 медработников, из которых выздоровели всего 5 603 медиков.

Штаб сообщил, что на 25 июля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 4 180 пациента, из них 232 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 14 312 человек лечатся амбулаторно.

Также по данным штаба, с начала кампании вакцинации в стране первой дозой привиты свыше 348 тысяч человек, из них вторую дозу получили 107 636 кыргызстанцев.