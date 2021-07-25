Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что замглавы ведомства Октябрь Урмамбетов проинспектировал наряды ГУОБДД в Чуйской и Иссык-Кульской области.

Фото: Пресс-служба МВД.

Сообщается, что он проверил наличие служебной документации, удостоверений и нагрудных знаков, знание оперативной обстановки в районе и области, и понаблюдал за работой сотрудников.

«Кроме этого, по пути «Бишкек-Чолпон-Ата» были выявлены водители, нарушавшие скоростной режим. С ними замглава МВД лично провел разъяснительную работу о недопустимости нарушения ПДД. При беседе с водителями он проверил их на знания правил дорожного движения — многие водители, имеющие водительские права и стаж сами не знали правила дорожного движения», — отметили в пресс-службе МВД.

После Урмамбетов поручил руководителям дорожной милиции Иссык-Кульской области усилить работу для безопасности граждан в туристический сезон, а также принимать жесткие меры в отношении нетрезвых водителей.

Ранее президент Садыр Жапаров поручил МВД усилить рейды по выявлению пьяных водителей, а также усилить профилактику в Иссык-Кульской области и по дороге в регион и обратно.

После этого глава МВД Улан Ниязбеков провел совещание и раскритиковал работу ГУОБДД и заявил, что теперь работа ГУОБДД будет организована в три смены.

Он предупредил, что если за короткий срок не произойдет изменений в безопасности на дорогах, то руководителям «придется уйти».

Жапаров сделал свое заявление на фоне информации о том, что за последний несколько дней в Бишкеке, Чуйской области и по дороге в Иссык-Кульскую область произошли крупные аварии со смертельным исходом.

Так, 22 июля в Кеминском районе Чуйской области в результате аварии погибли шесть человек.В милиции сообщили, что водитель одной из машин, которые врезались друг в друга, был пьян.

В тот же день на автодороге Балыкчы — Ананьево — Каракол в селе Чырпыкты 22 июля столкнулись еще две машины — один из водителей был пьян. В результате ДТП погибли пять человек, еще десять пострадали.