Международная федерация греко-римской борьбы United World Wrestling сообщила, что борцы из Кыргызстана Раззак Бейшекеев и Нуристан Суйоркулов 26 июля взяли золото на Чемпионате мира по греко-римской борьбе среди кадетов.

Раззак Бейшекеев. Фото: United World Wrestling Нуристан Суйоркулов. Фото: United World Wrestling

Чемпионат прошел в столице Венгрии Будапеште с 19 по 25 июля. По информации федерации, в финале Суйоркулов победил борца из Украины в весовой категории 51 килограмм. Кыргызский борец взял чемпионство победив со счетом 3:1.

Другой борец из Кыргызстана Раззак Бейшекеев в финале одержал победу над спортсменом из Ирана со счетом 4:1. Бейшекеев боролся за золотую медаль в весовой категории 60 килограмм.