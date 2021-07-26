Несколько членов делегации Кыргызстана на Олимпийских играх рассказали АКИpress, почему на церемонии открытия они были без масок.

«Нас не предупредили, что нельзя снимать маски. Два часа держали нас в масках в подвале стадиона перед выходом. Когда вышли на арену, кто-то снял маску и все сняли. Думали, что нужно снять. Открытое пространство и 2 метра дистанция была. На открытии с Национального Олимпийского комитета кроме президента никого не было. Кто бы мог сказать, что нельзя снимать маски», — рассказал один из членов делегации.

При этом японские СМИ пишут, что организаторы игр составили Олимпийский сборник правил для спортсменов во время их участия в мероприятии. В нем прописано, что участники должны носить маски всегда, за исключением тренировок и соревнований.

На церемонии открытия Олимпийских игр в Токио члены делегации Кыргызстана и Таджикистана, а также знаменосцы Пакистана были без масок, несмотря на строгие правила безопасности при COVID-19.

По данным издания Reuters, это вызвало возмущение среди пользователей соцсетей. Особенно среди японских пользователей, так как все это время в Токио происходят массовые протесты против проведения Олимпийских игр во время пандемии.

Ситуация с коронавирусом в Японии остается напряженной. С 1 июля у 132 работников и участников Олимпиады выявили COVID-19. Власти страны с 12 июля по 22 августа ввели режим чрезвычайной ситуации в Токио.

Международный Олимпийский комитет сразу отреагировал на это и предупредил спортсменов, что они могут понести наказание за игнорирование санитарных требований.