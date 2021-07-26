Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщила журналисту «Клоопа», что в селе Ак-Жар Аламединского района 26 июля задержали мужчину подозреваемого в убийстве жены.

По их данным, сообщение о происшествии поступило в милицию утром 26 июля. Приехав на место, сотрудники милиции нашли тело женщины 1986 года рождения с признаками насильственной смерти.

По предварительной информации, она скончалась от ножевых ранений. На месте нашли и самого подозреваемого 1983 года рождения, у которого также были ножевые ранения.

«По предварительным данным, известно, что муж напал с ножом на супругу, убив ее, пытался покончить жизнь самоубийством», — сообщили в ГУВД.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Убийство» и начали досудебное производство. Подозреваемого доставили в больницу.

Убийство женщины ее партнером происходят в Кыргызстане нередко. Этот случай убийства можно расценивать как случай фемицида — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства.

Согласно исследованию «Клоопа» о фемициде, чаще всего женщин в Кыргызстане убивают их мужья и интимные партнеры, а фемицид является прямым следствием семейного насилия.

Иллюстрация на главной: Алина Печенкина.