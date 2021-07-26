Пресс-служба МЧС сообщила, что на трассе Балыкчы — Ананьево — Каракол в селе Чырпыкты произошло ДТП, где столкнулись «Тойота-Раф4» и «Тойота-Ярис».

По данным ведомства, в результате аварии погибла девушка, еще три человека пострадали. Их личности устанавливаются. При этом, в издании Kaktus.Media сообщили, что погибшей оказалась девочка 2006 года рождения.

ДТП на трассе Балыкчы — Ананьево — Каракол. Фото: МЧС Кыргызстана

На место аварии прибыли трое спасателей Иссык-Кульского района. Они вытащили пострадавших из авто и передали медикам. Тело погибшей девушки передали сотрудникам МВД.

Ситуацией с увеличившимся количеством ДТП, в которых погибают люди, обеспокоился президент Садыр Жапаров. Он поручил главе МВД Улану Ниязбекову усилить контроль и профилактику на дорогах.

После этого, Ниязбеков раскритиковал работу ГУОБДД и патрульной милиции Бишкека. Он приказал им работать в три смены, а если они не покажут результат за короткое время то руководителям «придется уйти».

За последние несколько дней в Чуйской и Иссык-Кульской областях произошли несколько аварий, в которых погибли люди. Так, 22 июля в Кеминском районе Чуйской области в результате аварии погибли шесть человек. В милиции сообщили, что водитель одной из машин, которые врезались друг в друга, был пьян.

В тот же день на автодороге Балыкчы — Ананьево — Каракол в селе Чырпыкты 22 июля столкнулись еще две машины — один из водителей был пьян. В результате ДТП погибли пять человек, еще десять пострадали.