Экс-спикер парламента Дастан Джумабеков возглавил Федерацию кок-бору* Таласской области. Об этом пишет издание vesti.kg со ссылкой на Федерацию кок-бору Кыргызстана.

*Кок-бору — кыргызская национальная конноспортивная игра. Суть её заключается в том, что всадники борются за тушу козла — необходимо не только завладеть ею, но и удержать, а затем забросить в «казан» (ворота) команды соперника.

Дастан Джумабеков и Жылдызбек Музуратбеков, фото: Федерация кок-бору Кара-Бууры

Ранее Федерацию кок-бору Таласской области возглавлял предпринимать Жылдызбек Музуратбеков. По данным минюста, он является руководителем двух турагентств и строительной фирмы «Вахат Алтуюр».

Кто такой Дастан Джумабеков?

Экс-спикер и нынешний депутат Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков наиболее известен неловкими ситуациями, в которые он попадает, нежели законотворческой деятельностью.

Он не раз становился объектом для шуток в соцсетях. Так, на нескольких заседаниях парламента Жумабеков не смог правильно выговорить название города Франкфурт-на-Майне. В первый раз спикер назвал город «Франкфурт жана Маяне», во второй раз «Франкфурт-на-Маяне».

Джумабеков юрист по образованию, он начал свою трудовую деятельность сразу с должности коммерческого директора в турецкой компании.

В 2010 году он был избран в Жогорку кенеш от партии «Ата-Журт» и четыре месяца возглавлял парламентскую фракцию. В 2015 году он уже баллотировался в депутаты от партии «Кыргызстан». Джумабеков — мастер спорта по восточным единоборствам с плохой дикцией и неуверенной посадкой на лошади.

С кок-бору экс-спикер был связан и до этого. Он несколько раз награждал игроков национальный игры. Кроме этого сам экс-спикер также играет в кок-бору.

В начале 2020 года в соцсетях начали распространять видео с игры кок-бору, которая прошла в феврале 2019 года. На видео Джумабеков пытается взобраться на лошадь. Но эту ему удаётся не с первого раза, а только со второй попытки — в этом ему помогает рядом стоящий мужчина.

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