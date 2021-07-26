Депутат парламента Дастан Бекешев в своём твиттере сообщил, что получил ответ от Госкомитета нацбезопасности по поводу инцидента в аэропорту. Ранее нардеп говорил, что его не выпускали из страны некоторое время.

По словам Бекешева, в ГКНБ ему ответили, что никаких ограничений на въезд или выезд из страны у него нет.

«Но ГКНБ не ответил на главный вопрос, почему меня не выпускали из страны?», — написал он.

«Какое-то бандитское государство у нас»

14 июля Бекешев сообщил, что должен был вылететь в командировку из международного аэропорта «Манас», но на регистрации ему вернули паспорт.

«Я должен был вылететь в командировку. Но, к сожалению, на меня выставили флажки. Не знаю, зачем эта власть так делает. Это вообще незаконно. Какое-то бандитское государство у нас», — возмутился тогда депутат.

Через некоторое время он сообщил, что инцидент урегулирован, после проверки и уточнения его выпустили из страны. Он говорил, что намерен по возвращении разобраться, по какой причине его не выпускали из страны.

«Я не совершал никакого преступления. Мне взяли и создали столько проблем тут», — отметил он.

В погранслужбе ИА 24.kg тогда сообщили, что «таково распоряжение компетентных органов», но на каком основании оно вынесено не разъяснили.