Пресс-служба ГКНБ сообщила, что 24 июля задержали вице-мэра Бишкека Азамата Сагындык уулу. Его подозревают в получении взятки в $9 тысяч за сохранение кафе предназначенное под снос.

Ранее по этому делу уже задержали одну из сотрудниц мэрии. Ей оказалась бухгалтер Управления земельных ресурсов.

Задержанную подозревают в вымогательстве и задержали «с поличным при возврате ранее полученной взятки в размере $6 тысяч». А затем водворили в изолятор СИЗО ГКНБ.

В ГКНБ тогда сообщили, что взятка была получена от владельца одного из кафе, который просил внести его заведение в проект реконструкции улицы Туголбай-Ата. Эти изменения позволили бы оставить кафе на месте.

По данным ГКНБ, против Сагындык уулу дала признательные показания задержанная бухгалтер. Вице-мэра водворили в изолятор СИЗО ГКНБ. Следствие по делу продолжается.

Азамат Сагындык уулу был назначен на пост вице-мэра столицы в декабре 2020 года. До этого он работал начальником Управления землепользования и строительства, а также главой Управления земельных ресурсов мэрии Бишкека.

В должности вице-мэра Сагындык уулу отвечает за вопросы градостроительства, архитектуры и столичной земли.