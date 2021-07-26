Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев в интервью изданию 24.kg сказал, что Кыргызстан прошел пик заболеваемости коронавирусом по третьей волне.

По словам Бейшеналиева, количество новых случаев заражения идет на спад, который продолжится при дальнейшей вакцинации населения.

«Мы спешим с вакцинацией, хотим, чтобы дети в сентябре вернулись в школы в традиционном режиме. Придумываем новые стимулирующие методы. К примеру, привитые будут получать бонус — 10 гигабайт интернета», — сказал Бейшеналиев.

По его словам, сейчас ведомство ведет переговоры с кафе и ресторанами для предоставления скидок тем, кто уже получил вакцину.

«Точки общепита согласны на такие меры. Ведь они тоже хотят работать в обычном режиме», — добавил министр.

Он также добавил, что в Кыргызстане может и не быть четвертой волны, если удастся вакцинировать все население страны. О том, что Кыргызстан находится на пике третьей волны Бейшеналиев заявил 12 июля в парламенте и прогнозировал, что спад начнется к концу месяца.

Третья волна коронавируса в Кыргызстане началась в середине июня — тогда власти стали фиксировать более 1000 заражений каждые сутки.

Однако уже второй день подряд в республике фиксируется менее 1000 заражений COVID-19.

После того, как в Кыргызстан 11 июля прибыло более миллиона доз китайской вакцины Sinopharm, граждане стали активно прививаться. До этого темпы вакцинации были очень низкими — получили прививки всего полтора процента населения.

Всего с марта в Кыргызстане первую дозу вакцины получили 355 тысяч человек, второй дозой привились 108 тысяч человек.

По данным Республиканского штаба, за время пандемии в стране зарегистрировали 158 120 случаев заражения коронавирусом. Скончались за это время 2 261 пациент.