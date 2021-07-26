Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли 12 пациентов с COVID-19. Восемь человек скончались в Бишкеке, четверо — в Чуйской области.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 261 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 973 человек. Больше всего случаев зафиксировано в столице.

Бишкек — 637;

Джалал-Абадская область — 92;

Чуйская область — 72;

Баткенская область — 62;

Иссык-Кульская область — 39;

Ош — 23;

Таласская область — 18;

Нарынская область — 18;

Ошская область — 12.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 158 120 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 1 568 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 136 700 пациента.

За сутки среди медиков выявили 11 новых случая заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 6 354 медработников, из которых выздоровели всего 5 651.

Также штаб сообщил, что на 26 июля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 4 187 пациентов. Еще 13 691 человек лечится амбулаторно.

По данным минздрава, на 26 июля в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 350 тысяч человек. А вторую — более 107 тысяч человек.