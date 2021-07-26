Пресс-служба министерства культуры 26 июля сообщила, что ведомство подвело итоги конкурса по выбору логотипа к 30-летию независимости Кыргызстана.

Конкурсное жюри выбрало победителем работу художника Жаныша Жамурзаева, членов Союза художников Шакира Арыкова и Жениша Жанузакова.

Победившая в конкурсе работа, фото: пресс-служба минкультуры

Красный цвет на логотипе — цвет флага страны, а синий цвет вокруг — цвет герба, на котором написано «В честь независимости Кыргызской Республики». Посередине логотипа можно увидеть силуэт сокола, гор и надпись «30 лет». Эмблема украшена кыргызским орнаментом.

Издание «Спутник» пишет, что эскиз логотипа будет использоваться в официальных документах, а также при организации и проведении общественных мероприятий. Призовой фонд конкурса составил — 50 000 сомов.

Кыргызстан получил независимость 31 августа 1991 года.

Традиционно в этот день по всей стране идут народные гуляния и проводятся официальные мероприятия. Однако, в прошлом году из-за пандемии коронавируса и противоэпидемиологических мер, праздник отмечали онлайн, а все массовые мероприятия отменили. При этом, на площади Ала-Тоо провели торжественное мероприятие, где тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков выступил с речью, а само мероприятие транслировали в прямом эфире по всей стране.

В этом году официальные мероприятия в честь 30-летия страны, несмотря на пандемию всё же проведут. План празднования дня независимости включает более 100 мероприятий, которые пройдут в Бишкеке и регионах.

В кабмине отмечают, что все мероприятия должны пройти с учетом эпидемиологической ситуации в стране, с соблюдением санитарных норм и требований.

26 июля глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что Кыргызстан прошел пик заболеваемости коронавирусом по третьей волне. О том, что в стране началась третья волна COVID-19, минздрав объявил 15 июня.

По данным Республиканского штаба, за время пандемии в стране зарегистрировали 158 120 случаев заражения коронавирусом. Скончался за это время 2 261 пациент.