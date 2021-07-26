Всем партиям, участвовавшим в парламентских выборах 2020 года, вернут залоговые деньги. Об этом «Клоопу» сообщили в Центризбиркоме.

«Мы пока готовим документы. Точная дата пока неизвестна, но залоговые деньги вернут», — сказали в ЦИК.

Член комиссии Тынчтык Шайназаров в интервью 24.kg также отметил, что в судебном порядке не доказано, что именно действия определенных партий стали причиной массовых нарушений на выборах, поэтому все партии получат залоговые деньги обратно.

«Более того, официально итоги мы не подводили, поэтому отказывать тем партиям, кто не набрал 7% голосов, согласно действующему на тот момент избирательному законодательству, в возврате средств мы также не имеем права. Все 16 политобъединений получат свои деньги», — пояснил Шайназаров.

Сумма залога для участия в парламентских выборах 2020 года составляла 5 млн сомов.

Ранее партия «Реформа» сделала заявление с жалобой на ЦИК и намерением подать на комиссию в суд, если она не вернет залог. Партия собрала эту сумму с помощью краудфандинга.

«Мы бьемся за эти средства не для личной выгоды. Согласно законодательству о выборах, эти 5 миллионов подлежат возврату внесшим их гражданам и организациям. Каждый, кто помог собрать нам этот залог, получит все свои средства назад до последнего сома», — говорили в партии.

Тогда в ЦИК отмечали, что по закону деньги они вернуть не могут, но попытаются решить этот вопрос.

Парламентские выборы 2020

Парламентские выборы 4 октября 2020 года прошли со множеством грубых нарушений. По всей стране наблюдался массовый подвоз избирателей, подкуп голосов, применение админресурса, массовая регистрация по форме №2.

Наблюдатели «Клоопа» фиксировали тысячи нарушений на избирательных участках.

По итогам, которые огласила ЦИК, в Жогорку Кенеш седьмого созыва проходили партии, приближенные к действующей власти — «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан».

В эту же ночь кыргызстанцы вышли на митинги, так как были недовольны результатами выборов. Тогда произошли столкновения между митингующими и правоохранителями, в результате чего был захвачен Белый дом.

Во время беспорядков митингующие освободили из под стражи бывшего президента Алмазбека Атамбаева, экс-премьер-министра Сапара Исакова и экс-депутата Садыра Жапарова.

Позже Жапаров провозгласил себя премьер-министром, а ряд депутатов поддержали его. Однако с этим решением были не согласны активисты и другие депутаты, заявляя, что назначение Жапарова было нелегитимным.

10 октября депутаты шестого созыва все же избрали Жапарова на пост премьер-министра, собрав кворум для легитимности назначения.

После вступления в должность премьера Жапаров заявил, что будет требовать отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Уже 16 октября Жапаров стал и.о. президента страны, так как Жээнбеков ушел в отставку, а спикер парламента Канат Исаев отказался от этих полномочий.

Затем Жапаров инициировал референдум по форме правления и досрочные выборы президента, на которых и одержал победу. Вместе с этим избиратели в тот день проголосовали за президентскую форму правления.