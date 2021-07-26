Вице-мэр Бишкека Максатбек Сазыкулов 26 июля на заседании профильного комитета парламента рассказал о возможном повышении тарифов на проезд в общественном транспорте и планах по закупке автобусов.

Максатбек Сазыкулов (справа)

Повышение тарифов

По словам Сазыкулова, на первом заседании депутаты Бишкекского горкенеша* рассмотрят вопрос повышения тарифа на проезд в общественном транспорте. Он отметил, что муниципалитет уже внёс вопрос в повестку заседания БГК — пока неизвестно, когда оно состоится.

*Повторные выборы в Бишкекский горкенеш прошли 11 июля. Больше всего голосов получила партия «Эмгек», а Бишкекский ТИК признал их состоявшимися. Теперь результаты выборов должна признать ЦИК и раздать новым депутатам мандаты.

«Мы предлагаем повысить тариф на проезд в автобусах и троллейбусах до 11 сомов, в маршрутках — до 15 сомов. Предполагаем, что на первом заседании БГК депутаты рассмотрят этот вопрос», — сказал он.

По словам вице-мэра, забастовки водителей маршруток показали, что «город должен быть независимым». Именно поэтому городские власти планируют закупить новые автобусы.

Сазыкулов добавил, что на балансе мэрии есть 460 автобусов, при этом в рабочем состоянии только 140. Также он сообщил, что на балансе есть 183 троллейбуса, но на линии выходят только 110.

«Более 3000 маршруток прошли регистрацию, из них на линии выходят — 900-1300 […] Нам сейчас [нужно закупить] около 1 500 автобусов. Из них 500 закупит мэрия, а остальное на основе государственно-частного партнерства привезут компании», — сказал он.

По его словам, автобусы из Узбекистана, которые вышли на линии в начале июня 2021 года, привезли именно на основе государственно-частного партнерства.

Закупка автобусов и ремонт старых

На этом же заседании замминистра экономики и финансов Мирланбек Байгончоков сообщил, что столичный муниципалитет планирует взять у Европейского банка реконструкции и развития средства в размере 33 млн евро, 8 млн из которых — грант, а остальное — кредит. На эти деньги городские власти хотят закупать новый транспорт и отремонтировать имеющийся.

По словам вице-мэра столицы, сейчас рассматривают варианты покупки газомоторных европейских автобусов из Украины, России и Беларуси.

Сазыкулов объяснил, что мэрия хочет закупить газомоторные автобусы из-за того, что они дешевле электробусов.

«Мы рассматривали электробусы, но это очень дорого — около $270 тысяч, а газомоторные автобусы обойдутся $105-135 тысяч. На этом этапе купим газомоторные, но потом нам нужно перейти на электробусы», — сообщил он.

В итоге парламентский комитет одобрил планы мэрии взять кредит у Европейского банка реконструкции и развития.

Забастовка водителей

Водители столичных маршруток за последние несколько лет не раз объявляли забастовки. Их требованием было повышение тарифов на проезд, который не менялся с 2012 года. Сейчас стоимость проезда в городских троллейбусах и автобусах составляет 8 сомов, а проехать по городу в маршрутке можно за 10 сомов.

Из-за того, что автобусов и троллейбусов в Бишкеке не так много и они не могут охватить пассажиропоток миллионного города, забастовка маршрутчиков приводила к транспортному коллапсу.

Последняя забастовка произошла в начале июня. Тогда водители маршруток в Бишкеке начали забастовку, также требуя повышения цен на проезд. Но, несмотря на коллапс, горожане заявили, что без маршруток Бишкек стал опрятнее и чище.

В связи с нехваткой общественного транспорта мэрия продлила работу троллейбусов и автобусов до 23:00. Также муниципалитет привлек своих сотрудников на транспорте к бесплатному провозу горожан. Развозили друг друга и сами горожане.

Автобусы для бесплатного развоза предоставили также аэропорт «Манас» и ряд предпринимателей столицы. 20 бесплатных автобусов предоставил фонд супруги президента Айгуль Жапаровой «Умут Булагы» — они взяли их в аренду у компании «Шыдыр Жол».

Через пять дней водители маршруток прекратили забастовку. А в мэрии сообщили, что вопрос о повышении тарифов за проезд решат в сентябре, когда заработает новый созыв БГК.