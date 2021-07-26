В последнии несколько дней президент Садыр Жапаров появлялся на публике в солнцезащитных очках. На это обратили внимание пользователи социальных сетей, задаваясь вопросом, почему глава страны не снимает их даже в помещении?

Так, например, Жапаров не снимал очки во время вакцинации против коронавируса 23 июля и на предприятии «Кыргызский ювелирный завод “Алтын”», куда приехал 26 июля.

Садыр Жапаров на предприятии «Кыргызский ювелирный завод “Алтын”». Фото пресс-служба президента Садыр Жапаров получил вакцину против коронавируса. Фото: Клооп

В пресс-службе президента ответили на этот вопрос в интервью изданию «Акипресс».

««У главы государства был диагностирован энтропион нижних век, который требовал хирургического вмешательства», — пояснили в пресс-службе.

Энтропион век или в просторечии заворот век — это заболевание, при котором край века и ресницы повернуты во внутрь к глазному яблоку. Эта проблема приводит к постоянному раздражению глаз.