Пресс-служба МВД 26 июля сообщила, что в Таласе на 5 500 сомов оштрафован мужчина, который перевозил детей в багажнике авто.

Авто с детьми в багажнике по трассе Тараз — Талас — Суусамыр.

По данным ведомства, информация об инциденте появилась в социальных сетях 23 июля. Факт зарегистрировали в электронном журнале УВД Таласа.

Милиционеры разыскали водителя авто и выяснили, что мужчина живет селе Кара-Ой Таласской области. Он перевозил детей в багажнике по трассе Тараз — Талас — Суусамыр.

«Водитель забрал соседских детей и посадил их в багажник, так как в салоне не было места. Он направлялся на той пастухов в Суусамырской долине», — сообщили в МВД.

В результате машину водворили на штрафстоянку, а водителя оштрафовали на 5 500 сомов.