Центризбирком 26 июля признал состоявшимися повторные выборы в Бишкекский горкенеш, которые прошли 11 июля.
По данным ЦИК, в голосовании принял участие 104 141 избиратель, количество недействительных бюллетеней составило 710.
Барьер в 7% из 18 партий преодолели 6 — «Эмгек», «Ата-Журт Кыргызстан», «Ишеним», «Ынтымак», «Онугуу-Прогресс» и «Социал-демократы». Между ними распределены 45 мандатов столичного кенеша.
- «Эмгек» — 11 мандатов;
- «Ата-Журт Кыргызстан» — 9 мандатов;
- «Ишеним» — 8 мандатов;
- «Ынтымак» — 7 мандатов;
- «Онугуу-Прогресс» — 5 мандатов;
- «Социал-демократы» — 5 мандатов.
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11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы в горкенеши, из-за того, что итоги голосования предыдущих выборов были аннулированы из-за выявленных многочисленных нарушений.