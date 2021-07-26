Центризбирком 26 июля признал состоявшимися повторные выборы в Бишкекский горкенеш, которые прошли 11 июля.

По данным ЦИК, в голосовании принял участие 104 141 избиратель, количество недействительных бюллетеней составило 710.

Барьер в 7% из 18 партий преодолели 6 — «Эмгек», «Ата-Журт Кыргызстан», «Ишеним», «Ынтымак», «Онугуу-Прогресс» и «Социал-демократы». Между ними распределены 45 мандатов столичного кенеша.

«Эмгек» — 11 мандатов;

«Ата-Журт Кыргызстан» — 9 мандатов;

«Ишеним» — 8 мандатов;

«Ынтымак» — 7 мандатов;

«Онугуу-Прогресс» — 5 мандатов;

«Социал-демократы» — 5 мандатов.

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11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы в горкенеши, из-за того, что итоги голосования предыдущих выборов были аннулированы из-за выявленных многочисленных нарушений.