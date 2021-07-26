Центризбирком 26 июля отменил регистрацию списка и признала итоги голосования по партии «Биздин Кыргызстан» в Оше недействительными.

«С момента назначения выборов запрещается подкуп голосов избирателей. В случае совершения нарушения кандидатами или их представителями избирательные комиссии вправе обратиться в правоохранительные органы. Заслушав их информацию, рабочая группа предложила отменить регистрацию списка партии», — сказала представительница рабочей группы по рассмотрению жалоб и заявлений Медина Кутбердиева.

Член ЦИК Кайрат Маматов в свою очередь предложил признать и итоги голосования по «Биздин Кыргызстан» недействительными.

«Там не надо будет проводить пересчет, бюллетени просто уйдут как недействительные. Так будет правильно юридически», — сказал он.

Повторные выборы в Оше

11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы в горкенеши, из-за того, что итоги голосования предыдущих выборов были аннулированы из-за выявленных многочисленных нарушений.

Из восьми партий 7% барьер преодолели 4 — «Ата-Журт Кыргызстан» (19 мандатов), «Биздин Кыргызстан» (15), «Улуттар Биримдиги» (7), «Бир-Бол» (6).

Но после решения ЦИК 15 мандатов «Биздин Кыргызстан» распределят между остальными тремя прошедшими партиями. Но «Биздин Кыргызстан» может обратиться в суд и добиться отмены решения Центризбиркома.

Что известно о «Биздин Кыргызстан»?

Председателем и лидером партии «Биздин Кыргызстан» является депутат парламента Нурбек Осмонов. Сама партия появилась лишь в конце 2020 года.

Депутат Нурбек Осмонов

Нурбек Османов вместе со своим братом Нурбеком Осмоновым ранее был владельцем холдинга «Каганат Инвест» — в него входят строительная компания «Ихлас» («Кыргыз Каганат»), «Кыргыз унаа курулуш» компания по выпуску электромобилей в Оше и «Кыргыз Текстиль ЛТД».

Издание Factcheck.kg ранее провело небольшое расследование и выяснила, что партия имеет косвенные связи с более старыми политобъединениями «Мекеним Кыргызстан» и «Ыйман Нуру».

Нурбек Осмонов был основателем «Мекеним Кыргызстан» и был лидером партии «Ыйман Нуру перед парламентскими выборами 2020 года.

Кроме основателя, у «Биздин Кыргызстан» с «Мекеним Кыргызстаном» и «Ыйман Нуру» есть немало общего — например, кандидаты в депутаты горкенешей.

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11 июля, в день голосования в соцсетях распространилось видео, в котором говорилось, что кандидатка Назима Алмазбек кызы от партии «Биздин Кыргызстан» проводит агитацию на одном из учасков в Оше.

На записи она подходила к женщинам, которые стоят возле участка и говорила с ними.

В партии тогда подтвердили, что на видео их кандидатка, но вот утверждение в агитации назвала клеветой

По словам пресс-секретаря «Биздин Кыргызстан» Бакыта Алматова, Алмазбек кызы «проголосовала, а когда вышла встретила знакомых возле участка и подошла поздороваться с ними».