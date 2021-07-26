Посольство Кыргызстана в России сообщило, что 24 июля посетитель дипмиссии напал на сотрудника консульского отдела. По данным посольства, мужчина «вёл себя неадекватно, намеренно провоцировал сотрудников отдела, нагнетал конфликтную обстановку, оскорблял их и нецензурно выражался».

«Мужчина не реагировал на неоднократные просьбы успокоиться и покинуть кабинку, что в конечном итоге привело к физическому столкновению и принудительному выведению его из помещения консульского отдела. Далее сотрудники диппредставительства передали его российским правоохранительным органам», — отметили в посольстве.

По данным диппредставительства, мужчина имеет два гражданства — России и Кыргызстана. В посольстве добавили, что располагают свидетельскими показаниями граждан, ожидавших своей очереди в зале приема посетителей.

Кроме того, в диппредставительстве сообщили, что сотрудник посольства на которого напали, написал заявление «о принятии мер в отношении указанного гражданина» в российские правоохранительные органы.

«По данному инциденту проводится служебное расследование. В случае подтверждения фактов нарушений со стороны сотрудника консульского отдела посольства будут приняты соответствующие меры», — добавили в диппредставительстве.

Что говорит мужчина?

Российское агентство «ТАСС» ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах сообщило, что посетитель посольства озвучил другую версию инцидента. По его словам, второй секретарь вице-консула посольства сам напал на него.

«В полицию обратился мужчина, который пришел в посольство Кыргызстана помочь оформить документы своей знакомой. По его словам, он повздорил с сотрудником учреждения, после чего тот ударил его по лицу», — пишет агентство.

По данным «ТАСС», полиция начала доследственную проверку.