Пресс-служба Первомайского райсуда сообщила, что 27 июля суд продлил меру пресечения депутату Торобаю Зулпукарову до 30 сентября 2021 года. Его водворили в СИЗО ГКНБ 31 мая.

Фото: Сайт ЖК.

Сторонники Зулпукарова и депутата Асылбека Жээнбекова, которому также продлили срок, у здания райсуда требовали свободу политикам. Всего на митинге участвовало более 100 человек.

Фото: «Клооп».

Оба депутата проходят подозреваемыми в коррупции по делу «Кумтора». Кроме них среди задержанных по этому делу оказались ряд бывших и действующих политиков, например, экс-премьер-министры Омурбек Бабанова и Мухаммедкалый Абылгазиев.

Среди депутатов были задержаны Талантбек Узакбаев, Алмазбек Баатырбеков и экс-депутат Исхак Пирматов.

Ранее, 23 июня, Бишкекский горсуд рассмотрел жалобу адвокатов Зулпукарова и Жээнбекова об изменении меры пресечения. Но тогда горсуд оставил в силе решение Первомайского райсуда, согласно которому оба депутата заключены под стражу в СИЗО ГКНБ до 31 июля.

Допросы и задержания по «Кумтору»

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на заседании парламента 17 мая сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником Кумтор. Одно из них — в отношении руководителей золотодобывающей компании по экологическим вопросам, а остальные три — в отношении чиновников по фактам коррупции.

Позже прошел ряд громких допросов и арестов политиков и депутатов: их подозревают в коррупции при реализации проекта по разработке месторождения Кумтор. В частности, задержан экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, депутаты Асылбек Жээнбеков, Торобай Зулпукаров, а также экс-депутаы Талантбек Узакбаев и Исхак Пирматов.

Позже Пирматов заключил сделку со следствием и его отпустили под подписку о невыезде.

Кроме того, в розыск объявлены беглые бывшие президенты Кыргызстана — Курманбек Бакиев и Аскар Акаев. Также в розыск объявлен сын Бакиева Максим и ряд других бывших чиновников связанных с соглашениями по разработке рудника.

По делу «Кумтора» на допрос в ГКНБ также вызывали экс-премьер-министра Темира Сариева, экс-спикера парламента Дастана Джумабекова, экс-депутата Максата Сабирова, а также депутата Рыскелди Момбекова.

Еще в январе 2021 года по делу «Кумтора» задержали бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Его также подозревают в коррупции.