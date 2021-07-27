Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности сообщила, что Первомайский райсуд Бишкека 27 июля изменил меру пресечения экс-премьер-министру Омурбеку Бабанову и разрешил ему вылететь за границу.

По данным ГКНБ, такое решения принято в связи с ухудшением здоровья политика.

«При рассмотрении вопроса о продлении срока содержания под стражей в отношении Омурбека Бабанова были получены медицинские документы, свидетельствующие об ухудшении состояния здоровья последнего и наличии заболеваний, требующих лечения в медицинских учреждениях за пределами страны», — сообщили в спецслужбе.

В ГКНБ отметили, что продолжается следствие по делу о коррупции на «Кумторе», в рамках которого и был задержан Бабанов.

«ГКНБ продолжит на постоянной основе информировать общественность о ходе и результатах следствия по данному уголовному делу, в том числе и в отношении Омурбека Бабанова, действиям которого будет дана окончательная юридическая оценка», — добавили в Госкомитете.

26 июля издание kaktus.media ссылаясь на сотрудников силовых структур сообщило, что Бабанова перевели из СИЗО ГКНБ в частную клинику «Авиценна». Позже эту информацию подтвердили изданию vesti.kg сторонники бывшего премьер-министра.

Сотрудники ГКНБ задержали бывшего премьер-министра Омурбека Бабанова 31 мая по подозрению в коррупции при реализации проекта «Кумтор». Сам Бабанов назвал своё задержание «полным беспределом», а обвинения «чушью». Бабанов заявил, что не считает себя виновным.

2 июня Первомайский райсуд Бишкека водворил Бабанова в СИЗО ГКНБ до 31 июля.