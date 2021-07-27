Комитет парламента по конституционному законодательству 27 июля одобрил во втором и третьем чтениях поправки в закон о выборах депутатов Жогорку Кенеша. Ранее депутаты парламента приняли его в первом чтении, но говорили о необходимости внести в него изменения.

Согласно новой Конституции, в парламенте будут заседать 90 депутатов, а избираться они будут по смешанной системе.

Депутат Алтынбек Сулайманов в интервью «АКИпресс» сообщил, что 54 депутата будут избираться по партийным спискам, а 36 — по одномандатным округам. От одномандатных округов могут идти на выборы как самовыдвиженцы, так и кандидаты от партий.

*Ранее предлагалось выбирать 55 нардепов по спискам и 35 по одномандатным округам.

Нардеп также сообщил, что изменен избирательный порог для партий — он в проекте закона составил 5%*. Сулайманов добавил, что сумма избирательного залога осталась на прежнем уровне — 1 млн сомов.

*Ещё в ноябре 2020 года, Садыр Жапаров, который на тот момент исполнял обязанности президента, подписал изменения в конституционный закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша». Согласно закону, избирательный порог, который должны преодолеть партии, чтобы попасть в парламент, был снижен с 7 до 3%. Именно за снижение 7% порога боролись партии, который не прошли в парламента на выборах в октябре 2020 года. Тогда выборы в парламент привели к смене власти в стране — все были недовольны, что порог удалось преодолеть только провластным партиям «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан».

Также, по словам депутата, ограничили количество агитаторов. Согласно поправкам, за партию могут агитировать не более 10 тысяч человек, а за одномандатников — не более 500 агитаторов.

Одномандатные округа образуются из расчета в 103 тысячи избирателей. Ранее для образования округа было необходимо 100 тысяч человек.

Инициатор законопроекта — президент Садыр Жапаров. Теперь законопроект должны рассмотреть депутаты Жогорку Кенеша во втором и третьем чтениях.

После того, как власти определятся, как будут проходить выборы в парламент, будет назначена их дата. Ранее Садыр Жапаров говорил о том, что выборы в парламент могут пройти в октябре.

Читать по теме: Одномандатники и выдвижение в Жогорку Кенеш от партий. Как власти хотят изменить систему выборов в парламент?

Жогорку Кенеш в первом чтении принял законопроект о выборах президента и депутатов