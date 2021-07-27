Ремонт автодороги Бишкек — Кара-Балта завершится к ноябрю 2022 года. Об этом на пресс-конференции сообщил инженер-дорожник министерства транспорта и дорог Султан Сарбагышев.

Видео: «Кабар».

По его словам, Кыргызстан в прошлом году сэкономил средства, которые Азиатский банк развития выделил для ремонта основного участка автодороги.

После, минтранс подписал контракт с китайским подрядчиком China Railway №5 на реконструкцию дополнительных 7,4 км дороги за счет сэкономленных денег.

«Строительный период на участке 7,4 км — два года. Сейчас там ведутся масштабные работы. В этом году планируется уложить два километра асфальто-бетонного покрытия на начальном участке. Остальные работы будут выполнены в следующем году», — сказал Султан Сарбагышев.

Ранее в минтрансе отметили, что ремонт основной части дороги Бишкек — Кара-Балта протяженностью 45,1 км завершится в ноябре 2021 года. Общая протяженность дороги — 52,5 км.

Кыргызские власти начали реконструкцию трассы Бишкек — Кара-Балта ещё в апреле 2018 года. Местные жители тогда жаловались на вырубку деревьев и медленные ремонтные работы.

Минтранс тогда признался, что отстаёт от плана и планировал завершить реконструкцию трассы в течение трёх лет. Однако по разным причинам работы затянулись.

Читать по теме: