Дзюдоист из Кыргызстана Владимир Золоев 27 июля вышел на поединок с россиянином Аланом Хубецовым, которому проиграл в поединке 1/16 финала. Таким образом, спортсмен выбыл из борьбы за медали.

Кыргызстанцы, наблюдавшие за игрой заметили, что Золоев выступал в чужом кимоно без нашивки KGZ на спине и без фамилии. Также на тренерском мостике отсутствовал главный тренер Абдужалил Юнусов.

Ответственный секретарь федерации дзюдо в Кыргызстане Урматбек Маткеримов в интервью «Клоопу» рассказал, что Международная федерация дзюдо (IJF) ввела стандарты для кимоно на крупных турнирах. С 2015 года перед соревнованиями проводится кимоно-контроль, где проверяют экипировку спортсмена на соответствие стандартам – длина, ширина, отворот и т.д.

По его словам, кимоно Золоева не прошло кимоно-контроль и организаторы выдали спортсмену другое.

Маткеримов добавил, что по правилам федерации на крупных соревнованиях при замене кимоно, убирается нашивка и секундант моментально уходит с тренерского мостика.

«Ответственность за соответствие кимоно всем требованиям несет главный тренер. По этой причине Юнусов был исключен с тренерского мостика и во время схватки находился на трибуне», — сообщил Маткеримов.

Владимир Золоев не единственный спортсмен, которому дали чужое кимоно. 26 июля в турнире весовой категории до 73 кг Лаша Шавдатуашвили из Грузии также боролся в чужом кимоно и сумел дойти до финала. Во время перерыва до финальной схватки ему успели перешить нашивку и в финале он выступал с нашивкой, но все еще в чужом кимоно.

Над материалом работала Жаныл Умуралиева.