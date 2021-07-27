Издание «Радио Озоди» со ссылкой на источники сообщило, что трое племянников президента Таджикистана Эмомали Рахмона жестоко избили врачей и чиновников. Инцидент произошел 20 июля, после смерти их матери Курбонби Рахмоновой — родной сестры президента.

По данным издания, у 64-летней Курбонби Рахмоновой был коронавирус и она проходила лечение в Медцентре при исполнительном аппарате президента Таджикистана.

Сообщается, что специально для нее были приглашены опытные специалисты из Германии, России и Узбекистана. За два часа до ее смерти они назвали способ лечения пациентки таджикскими врачами неправильным.

«Это заключение вызвало ярость и возмущение детей Курбонби Рахмоновой: Фахриддин, Фаррух и Зиёдали Сафаровы сразу после смерти матери напали на врачей и присутствующих медиков-чиновников. Успокоить их сумел только Рустам Эмомали, старший сын президента», — рассказал источник.

«Радио Озоди» пишет, что больше всех пострадали глава минздрава Таджикистана Джамолиддин Абдуллозода и руководитель Медицинского центра при исполнительном аппарате главы государства Холмахмад Рахимзода.

Министр здравоохранения Таджикистана. Фото: ASIA-plus.

Источники «Радио Озоди» в МВД и минздраве уточнили, что первый получил сильный удар в челюсть, а второй — травму головы. Другие врачи получили легкие травмы.

Кроме того, глава минздрава 26 июля не присутствовал на пресс-конференции при передаче Соединенными Штатами Таджикистану 1,5 миллиона доз вакцины Moderna. Его заместитель Шодихон Джамшед сказал журналистам, что министр находится в служебной командировке за пределами Таджикистана.

Источники «Радио Озоди» также сообщили, что МВД Таджикистана в этой связи начало проверку, но пока никто не задержан.

Ранее издание также со ссылкой на источники сообщало, что более десяти близких Эмомали Рахмона заболели коронавирусом. 5 июля также от COVID-19 скончалась теща президента Таджикистана Узбекби Асадуллоева.

По статистике минздрава Таджикистана на 27 июля, с начала пандемии в стране зарегистрировано всего 14 673 случая заражения COVID-19, скончались 118 человек. Однако медработники и эксперты ставят под сомнение официальную статистику.