Супруга Орхана Инанды Рейхан подала в суд на посла Турции в Кыргызстане Ахмета Садыка Догана. Об этом сообщила адвокатесса Инанды Таалайгуль Токтакунова.

Рейхан Инанды.

Президент сети кыргызских лицеев «Сапат» Орхан Инанды был похищен турецкими спецслужбами в Кыргызстане — его обвинили в связях с организацией FETO, которую в Турции считают террористической.

Посол Турции в Кыргызстане Ахмет Садык Доган также обвинил Инанды в связях с FETO.

Рейхан Инанды попросила Первомайский суд Бишкека признать высказывания посла Турции о том, что ее муж руководит FETO в Центральной Азии, недействительными и порочащими честь и достоинство.

Ахмет Садык Доган.

«Ахмет Садык Доган распространил не соответствующие действительности сведения про моего супруга. Они порочат честь и достоинство не только Орхана Инанды, но и всей нашей семьи. Согласно принципу презумпции невиновности, каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным, пока не пройдет суд», — отмечено в заявлении.

Также супруга Орхана Инанды попросила суд обязать посла Турции выступить с опровержением.

Ахмет Садык Доган в интервью «Вечернему Бишкеку» заявил, что Орхан Инанды руководил ФЕТО в Центральной Азии, «обманывал простых людей и использовал их средства для грязных целей».

«На мой взгляд, “похищение” — неправильное слово. Правильное слово — задержать и передать правосудию. При этом суверенитет Кыргызстана не был нарушен», — сказал он.

Похищение Орхана Инанды

Президент образовательных школ «Сапат» Орхан Инанды пропал 31 мая в Бишкеке. Больше месяца его искали в Кыргызстане, и в других странах через Интерпол.

Но о его местонахождение стало известно только 5 июля, когда сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично сообщил, что Инанды был доставлен в Турцию спецслужбами страны.

Реджеп Тайип Эрдоган сообщает, что турецкие спецслужбы доставили Орхана Инанды в Турцию.

По его словам, Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) захватила и доставила в Турцию «высокопоставленного члена террористической организации». Он также добавил, что, кроме Инанды, в Турцию доставили более 100 человек из разных стран в ходе спецоперации.

Образовательную сеть «Сапат» в Турции связывают с движением религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена — ФЕТО, которое признано в Турции террористическим.

12 июля суд Турции арестовал Инанды по обвинению в управлении вооруженной террористической организацией.

По данным нацтелеканала TRT, в своих показаниях Орхан Инанды дал информацию, касающуюся оппозиционной исламской организации ФЕТО. Журналисты отметили, что Инанды не захотел воспользоваться положением о покаянии.

Адвокат руководителя сети школ Халил Ибрагим Йылмаз позже рассказал, что Инанды похитили трое мужчин кыргызской национальности, которых глава сети лицеев «Сапат» не знает.

Йылмаз также сообщил, что Инанды не признал свою вину и не стал сотрудничать со следствием. При этом он открыто ответил на вопросы следователей о своей деятельности в Кыргызстане.

16 июля крупнейшее информагентство Турции «Анадолу» (49% акций принадлежат государству) сообщило, что Генпрокуратура страны просит дать Инанды 22,5 года тюремного заключения.