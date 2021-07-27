Представители авиакомпании Air Manas 27 июля сообщили журналисту «Клоопа», что прямые рейсы по маршруту Бишкек — Батуми — Бишкек приостановлены.

Как пояснили в компании, такое решение было связано из-за низкого спроса среди пассажиров. В Air Manas добавили, что информации о возобновлении рейсов пока нет.

Авиарейс по маршруту Бишкек — Батуми — Бишкек запустили 17 июля. Тогда в Air Manas сообщали, что самолеты по маршруту будут летать один раз в неделю — каждую субботу.

Международные рейсы

Воздушное сообщение Кыргызстана с другими странами полностью прекратили в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса — исключая вывозные рейсы и доставку гуманитарных грузов. Спустя пару месяцев некоторые страны начали открывать свои границы, в том числе и Кыргызстан.

Первыми с Бишкеком возобновили рейсы Турция, Казахстан и Россия. Ограниченное число регулярных рейсов вызвало рост цен на билеты, однако позже она немного начала снижаться с запуском новых направлений.

Затем с декабря 2020 года власти страны разрешили въезд в Кыргызстан всем иностранцам и лицам без гражданства через аэропорты страны при наличии отрицательного теста на COVID-19.