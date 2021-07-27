Коллегия Верховного суда 27 июля оставила в силе приговор одному из обвиняемых в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом сообщил адвокат потерпевшей Надерлан Шейренов.

«Сегодня судебная коллегия Верховного суда оставила в силе обвинительный приговор Иссык-Кульского областного суда. Таким образом, Э.С. уулу приговорен к 15 годам лишения свободы», — сказал адвокат.

*История с оправдательным приговором двум из трех подозреваемых в изнасиловании получила огласку еще в декабре 2020 года. Тогда своим решением судья Тонского районного суда Сабыр Соодонбеков отпустил из зала суда двух подозреваемых, а третий получил приговор лишения свободы на 7 лет.

После, Иссык-кульский областной суд признал виновными всех трёх подозреваемых. Двух из них приговорили к 15 годам лишения свободы каждого, а третьего к 20 годам лишения свободы.

По словам Шейренова, адвокат одного из обвиняемых Э.С. уулу подал жалобу в Верховный суд на приговор Иссык-Кульского облсуда. Он просил оставить в силе оправдательное решение Тонского райсуда.

Дело об изнасиловании и оправдательный приговор

В начале декабря Тонский райсуд оправдал двух обвиняемых в изнасиловании 13-летней девочки. Из троих обвиняемых только 45-летний мужчина получил приговор с лишением свободы на 7 лет и 6 месяцев.

Один из родственников потерпевшей девочки Талант Байсеитов рассказал, что судопроизводство в отношении трёх подозреваемых было выделено в отдельное производство. А судья переквалифицировал статью «Изнасилование» на статью «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Такое решение судья принял несмотря на то, что прокурор просил подозреваемым от 15 до 20 лет тюрьмы.

О самом инциденте стало известно ещё в ноябре 2019 года, после того как родители сообщили о её пропаже. Через несколько дней девочку нашли с 40-летним соседом.

По данным правоохранительных органов, мужчина насиловал девочку, пользуясь тем, что ее родители находятся не дома, а ее воспитывает незрячий дедушка. Однако позже стало известно, что девочку насиловали трое мужчин, а следователь не принимал заявления от родственников пострадавшей.