Бывший журналист Дайырбек Орунбеков раскритиковал расследователей за их материалы о коррупции и контрабанде на кыргызской таможне. Орунбеков стал сторонником главного фигуранта этих расследований — экс-заместителя Таможенной службы Раймбека Матраимова — и всей его семьи.

Орунбеков считает, что расследования журналистов привели к повышению цен на товары из Китая. По его словам, до расследования товары ввозились в страну напрямую, а теперь их завозят через Казахстан.

«При ввозе товаров из Китая через Казахстан выплата таможенной пошлины производится и в Казахстане, и в Кыргызстане, соответственно, цены становятся выше […] Из-за “патриотов и хреновых расследователей” все облегченные пути перешли в Казахстан. Любители рыться в грязном белье, вот ваши благие дела для кыргызского народа», — написал он на своей странице в фейсбуке.

Орунбеков также заявил, что строительные материалы стали «невыносимо дорогими». Он саркастически призвал активистов проводить больше протестов.

«Выйдете на RЕакцию 2.0, 3.0, 4.0, 5.0*, высунете голову с балкона, съедите булочку и возвращаетесь снова к своим хлопотам. А тем, кто работает в торговле и строительстве, приходится тяжко», — сказал Орунбеков.

*RЕакция — митинги, которые прошли после выпуска журналистских расследований о коррупции на таможне. Первые два митинга были посвящены именно этой теме, остальные митинги под лозунгом REакция проходили, как ответ на разные резонансные события.

Кто такой Дайырбек Орунбеков?

Дайырбек Орунбеков стал известен после того, Генеральная прокуратура подала на него в суд, защищая «честь и достоинство» на тот момент президента Алмазбека Атамбаева.

Причиной обращения в суд стала статья, где Орунбеков критиковал режим президента Алмазбека Атамбаева. В 2014 году журналист в своей статье обвинил Атамбаева и других политиков в причастности к межэтническому конфликту на юге Кыргызстана в июне 2010 года.

Генеральная прокуратура выиграла дело и журналист должен был выплатить Атамбаеву 2 млн сомов в качестве компенсации за нанесенный ущерб.

Орунбеков завил, что у него нет таких денег и начал сбор средств для выплаты компенсации — по одному сому с человека. В начале августа 2016 года Генпрокуратура завела уголовное дело на журналиста из-за того, что он не выполнил решение суда и не выплатил компенсацию.

В феврале 2017 года уголовное дело против Орунбекова досрочно прекратили. Это произошло после того, как президентом стал Сооронбай Жээнбеков.

С ноября 2018 года до парламентских выборов, которые прошли 4 октября 2020 года, он работал советником экс-министра минсоцразвития Улукбека Кочкорова.

На парламентских выборах 2020 года Орунбеков поддерживал правящую политическую партию «Биримдик». Также выяснилось, что у него есть связь с фейковыми фермами, которые поддерживали клан Матраимовых.

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Знакомый Орунбекова рассказал, что он работал на клан Матраимовых до того, как пришел в избирательный штаб партии «Биримдик». Сам Орунбеков подтвердил, что работал на семью Матраимовых, когда раздавал гумпомощь во время пандемии.

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На парламентских выборах 4 октября лидировали «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан». Результаты выборов вызвали возмущение у сторонников проигравших партий и привели к смене власти в стране. Позже результаты были аннулированы, а президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку.

После прихода к власти Садыра Жапарова Орунбеков был назначен советником главы аэропорта «Манас» Бактыбека Сыдыкова. Но после увольнения Сыдыкова Орунбеков тоже покинул должность. Он до сих пор поддерживает депутата Асылбека Жээнбекова, задержанного по делу о коррупции на «Кумторе».

Перед повторными выборами в городской кенеш Бишкека, которые прошли 11 июля, Орунбеков заявил, что проголосует за партию «Биздин Кыргызстан». Партию связывают с кланом Матраимовых. Возглавляет партию младший брат депутата Айбека Осмонова Нурбек Осмонов. Осмоновы также основали партию «Мекеним Кыргызстан», но позже политобъединение стало Матраимовским.

Журналисты издания Factcheck.kg сравнили «Биздин Кыргызстан» и «Мекеним Кыргызстан» и нашли между ними связь. Например те, кто ранее входил в состав Бишкекского горкенеша от «Мекеним Кыргызстан», на повторных выборах баллотировались от партии «Биздин Кыргызстан».

Расследования о коррупции на таможне

Семья Матраимовых считается одним из влиятельных кланов в стране. Один из братьев семейства — экс-зампред таможенной службы Райымбек Матраимов — фигурант расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о незаконном выводе $700 млн из Кыргызстана.

Журналисты выяснили, что клан Матраимовых вместе с влиятельным китайским бизнесменом Хабибуллой Абдукадыром построил теневую империю по перевозке товаров. Главным информатором расследования стал бизнесмен уйгурского происхождения Айеркен Саймаити. Он был убит осенью 2019 года в Стамбуле.

Суд признал Матраимова виновным в коррупции и тот даже выплатил 260 тысяч сомов штрафа. Также он выплатил государству 2 млрд сомов по этому делу в рамках сделки со следствием. Второе дело о легализации преступных доходов ГКНБ прекратил.

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