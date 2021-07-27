Центральная избирательная комиссия на заседании 26 июля приняла решение расформировать состав ТИК Токмока и признать выборы в горкенеш действительными.

На заседании члены ЦИК также рассмотрели жалобу от партии «Эл биримдиги», которая просила отменить решение ТИК Токомока о снятии партии с выборов.

Член рабочей группы ЦИК Медина Кутбердиева сообщила, что ТИК приняла свое решение только на основе информации от ГУВД Чуйской области о том, что «Эл биримдиги» якобы использовала подкуп избирателей и админресурс.

Заявление на «Эл биримдиги» подали представители партий «Эмгек» и «Асыл Мурас Жаштар».

«Этот факт зарегистрировали в ЕРПП. Затем агитатору «Эл Биримдиги» вручили уведомление о подозрении. При рассмотрении ЦИК, кроме этого письма правоохранители в ТИК Токмока никакой другой информации не отправили», — сообщила Кутбердиева.

Она добавила, что рабочая группа установила, что копия о вручении подозрения якобы агитатору партии была получена от адвоката. При этом, сам адвокат также является юристом партии «Эмгек».

«Правоохранители известили ЦИК, что связь агитатора с партией “Эл Биримдиги” не установлена», — рассказала Кутбердиева.

Также во время заседания член ЦИК Кайрат Маматов сказал, что обстоятельства этого дела «странные» и добавил, что материалы нужно передать в Генпрокуратуру для дачи правовой оценки.

В итоге члены ЦИК приняли решение отменить решение ТИК Токмока и расформировать весь состав территориальной комиссии. Вместе с этим ЦИК приняла решение признать итоги выборов в горкенеш Токмока состоявшимися на основании протокола об итогах голосования.

Повторные выборы в горкенеш Токмока прошли 11 июля 2021 года. По итогам голосования, в Токмокский горкенеш прошли пять партий: «Бирге-Вместе», «Эмгек», «Асыл Мурас-Жаштар», «Патриот Ынтымагы» и «Эл биримдиги».

Партия «Бирге-Вместе» получила 9 мандатов, «Эмгек» — 8, «Асыл Мурас-Жаштар» и «Патриот Ынтымагы» — по 5 мандатов, а «Эл биримдиги» — 4.