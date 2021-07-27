Пресс-служба МЧС 27 июля сообщила журналисту «Клоопа», что в селе Лебединовка в Большом чуйском канале нашли тело 11-летнего мальчика.

По данным ведомства, информация о том, что мальчик упал в быстроток в селе Кок-Жар поступила в МЧС 26 июля в 15:14. На поиски мальчика направили четверых спасателей, однако позже родственникам мальчика удалось самим найти его тело.

Ранее 21 июля, МЧС сообщало, что за сутки в Кыргызстане утонули четыре подростка. Тогда по их данным, три подростка утонулили в водохранилищах Аламединского района Чуйской области.

Две девочки утонули в селе Гроздь. Одной из них было 14, другой — 17 лет. Третий утонувший — десятилетний мальчик. Его тело нашли в водохранилище, который находится в жилмассиве «Кыргызстан» в Аламединском районе.

В тот же день близ дикого пляжа села Маяк Иссык-Кульской области утонула 12-летняя девочка. На место приехали семь спасателей. Спустя полчаса ее тело нашли и передали родственникам.

По данным МЧС, с начала года по стране утонули 87 человек, 41 из них — дети. Больше всего утонувших зафиксировали в Чуйской области.

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