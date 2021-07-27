В Кыргызстане с 25 июля стартовала жилищная программа «Мой дом 2021-2026». Теперь ставка по государственной ипотеке снижена до 4%, а сроки выплаты увеличены до 25 лет.

Пресс-секретарь Государственной ипотечной компании (ГИК) Жылдыз Бекбаева сообщила «Клоопу», что с этого момента будет также отменен первоначальный взнос. Желающие получить жилье в кредит, могут отправить запрос через сайт ГИКа.

«Согласно требованиям программы заявителю будет предоставлено жилье по месту работы. Наши специалисты внимательно просматривают каждое входящее сообщение. Основная цель программы — обеспечить тех, у кого нет жилья», — сказал он.

Бекбаева также отметила, что новая программа открыта для граждан, работающих и в частном секторе. По словам Бекбаевой, ГИК будет создавать собственный жилищный фонд и строить многоэтажные дома. Квартиры будут предоставлены в долгосрочную ссуду, а затем приватизированы.

«Жилье будет строиться в городе и регионах. Одна из целей программы — удержать граждан за счет строительства в регионах и остановить миграцию. Нужно обеспечить молодых людей работающих в разных местах жильем и создать им условия», — отметила она.

Бекбаева сообщила, что людям с ограниченными возможностями или малообеспеченным семьям предусмотрены дополнительные льготы на приобретение жилья в ипотеку.

На первом этапе Государственной ипотечной компании с 2015 по 2020 годы жильем обеспечено 5240 человек. Сейчас в очереди стоят около 10 тысяч человек.

Ранее, 25 мая, председатель ГИК Аида Тологонова представила ипотечную программу «Мой дом 2021-2026», пояснив, что источником финансирования программы будут международные доноры. Кроме того, сообщалось, что деньги будут выделены из госбюджета, а остальная часть будет привлечена за счет продажи ценных бумаг.

«Доступное жилье 2015-2020»

В 2015 году была принята программа «Доступное жилье 2015-2020», тогда власти возложили реализацию программы на Государственную ипотечную компанию. Для реализации проекта было предусмотрено 3,3 млрд сомов.

В рамках программы ГИК составил соглашение с коммерческими банками и начал выдавать гражданам ипотечные кредиты под низкие проценты. Первые клиенты получили жилье в ипотеку по программе «Доступное жилье» под 12-14%.

На снижение процентных ставок до мая 2019 года правительство выделило ГИК 4,8 миллиарда сомов. За этот период он снизился с 12-14% до 7-9%. Постепенно процентная ставка по ипотечным кредитам снижалась, и с 1 ноября 2019 года кредиты стали выдавать под 6-8%.

Безработица, вызванная пандемией, стала проблемой для многих граждан. ГИК предложила продлить срок погашения, чтобы поддержать заемщиков, но у заемщиков все равно не хватает средств для погашения ипотеки.

23 декабря 2019 года ряд граждан вышли на митинг с требованием снизить процентные ставки по ипотечным кредитам. Они также писали письма в правительство. По данным ГИК, во время пандемии компания продлила сроки около 1000 кредитов.